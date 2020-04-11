اليوم السابع
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الأوقاف تنشر السؤال الرابع فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات

السبت، 11 أبريل 2020 12:43 ص
الأوقاف تنشر السؤال الرابع فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، السؤال الرابع في مسابقة اللغة العربية، التى أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وجاء نص السؤال الرابع في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:
ا- مثل لكل مما يأتي بمثال شارح: (التورية - المشاكلة - الافتنان - الالتفات - مراعاة النظير).
ب- ما أطول كلمة مستخدمة في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج- مثل لما يأتي من القرآن الكريم: لام التعليل - اللام المزحلقة - لام الجحود - لام العاقبة.


يذكر أن السؤال الأول في المسابقة كان

أ‌- ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

ب - ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

 جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.

فيما جاء نص السؤال الثانى

 أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟     

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

ج - ما المراد بشر الثلاثة في  قول الشاعر :

وما  شر  الثلاثة   أم   عمرو

بصاحبك الذي لا تصحبينا

كما جاء نص السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا - ما الفرق بين الطباق والمقابلة ؟ وما الفرق بين طباق الإيجاب وطباق السلب ؟ أيد كلامك بالمثال .

ب - ما الحالة التي يصرف فيها العلم المؤنث ؟

ج - أعرب كلمة ( الناس) في قوله تعالى:" ذلك يوم مجموع له الناس" .

وفى سياق متصل كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إلزام الأئمة المسجلين بمشروع  "100 عالم" بالإجابة عن أسئلة مسابقة اللغة العربية، وتسليمها فى ملف خاص في نهاية المسابقة للدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد بديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن مشاركة الأئمة في المسابقة تعد ضمن مشروعهم العلمي المخصص لهم، كما أن اجتياز هذه المرحلة يعد أحد مراحل الحصول على شهادة البراعة في اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 


مسابقة اللغة العربية بالأوقاف

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