اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تطالب وقف إطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للاجئين

السبت، 11 أبريل 2020 06:42 م
الأمم المتحدة تطالب وقف إطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للاجئين جير بيدرسون، مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط اليوم نداء خلال بيانا مشتركا لدعوة جميع الأطراف إلى المشاركة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، ووضع وقف إطلاق نار والتوصل إلى حلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة.

 

وجاءت الدعوة الأممية خلال بيان مشترك صادر، اليوم السبت، عن كل من جير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا؛ يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان؛ جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؛ مارتن جريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن؛ ونيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 

وناشد المبعوثون الأمميون الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار أو التفاوض أو الوساطة أو الوسائل السلمية الأخرى، داعين كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد أو في المنطقة ككل.

 

وجاء البيان تأكيدا للنداء الذي أطلقه أمين عام الأمم المتحدة في مارس والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على الابتعاد عن الأعمال العدائية، ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا، وإسكات بنادقها، وقال المبعوثون الأمميون إن الكثيرين في الشرق الأوسط عانوا من الصراعات والحرمان لفترة طويلة، وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة فيروس كـوفيد-19 وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

وحث البيان الأطراف على التواصل عبر خطوط النزاع والتعاون محليا وإقليميا وعالميا لوقف الانتشار السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة.

 

ودعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول والمساعدات الإنسانية إلى النازحين داخليا واللاجئين، والمجتمعات المحاصرة، وجميع الذين دمرتهم الحرب والحرمان، دون تحيز أو تمييز. ويتطلب هذا تتبعا سريعا لتنقل العاملين الصحيين والإغاثة على الحدود وداخل البلاد وضمان حمايتهم. كما دعوا الجميع إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى منازلهم من خلال إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وذات مغزى.

 

وطالب مبعوثو الأمين العام جميع الشركاء إلى العمل مع الأمم المتحدة على خطط الاستجابة الدولية العاجلة وإجراءات التعافي. لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه تحدي فيروس كوفيد-19 لوحده وأكد البيان على  إن التضامن مطلوب اليوم وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غدا.　

 

وشدد المبعوثون الأمميون على أنهم سيواصلون "التركيز على الدبلوماسية الوقائية، وعلى مساعدة جميع الجهود للاستجابة للعواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية للأزمة، ودعم التعاون الشامل لمصلحة السلام ورفاهية الجميع، والعمل بلا هوادة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأكثر الفئات ضعفاً، والانخراط بحزم في تحقيق هذه الأهداف."

 

واختتم مبعوثو الأمين العام بيانهم بالقول: لن تنجح أي من هذه الجهود إذا لم يتم إسكات أسلحة الحرب والصراع. في هكذا وقت، لا بد وأن تذعن الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الأعظم ومصالح الشعب. لذلك فإننا نكرر دعوة الأمين العام المواجهة إلى جميع الأطراف في الشرق الأوسط للعمل مع الأمم المتحدة حتى نتمكن من "التركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا".

 

 


الامم المتحدة

الشرق الأوسط

مبعوث الامم المتحدة

وقف إطلاق النار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. أنطونيو جوتيريش: 60 % من النساء عرضة لخطر الوقوع في الفقر.. 124 دولة تدعم مبادرة الأمم المتحدة لمواجهة "العنف المنزلي" .. ويؤكد: النساء يمثلن 70% من الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:48 م

الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 06:30 ص

بعد يوم من هجوم ترامب.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى دعم "الصحة العالمية"

الخميس، 09 أبريل 2020 12:23 ص

فيديو.. رسالة الأمين العام للأمم المتحدة فى ذكرى إبادة أكثر من مليون شخص فى رواندا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة