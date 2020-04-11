الأقصر تعلن مواعيد وتفاصيل صرف منحة العمالية غير المنتظمة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر أنه في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الإثنين 13 وحتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الأقصر.

وأكدت محافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه على المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق والذي ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف ونصها كالآتى: تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له، وبالنسبة لعملية صرف المعاشات سيتم تجهيز مكاتب البريد وعدد من المدارس بأماكن انتظار (كراسي وفراشة) وتوفير متطوعين يقومون بتنظيم عملية الصرف، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للسادة المواطنين.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إنه فور صدور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الإعانة الشهرية البالغة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر والمتضررة من فيروس كورونا، جرى الاتفاق على تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء عملية الصرف التي تبدأ من يوم الاثنين حتى الخميس المقبل، مؤكداً أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة سجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على المنحة، سيجرى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص به الذى قام بتسجيله على موقع الوزارة قبل ميعاد الصرف بنحو 24 ساعة مع تحديد مكان صرف المنحة، سواء من مكاتب البريد أو بنك التنمية الزراعي، مع مد ساعات العمل حتى الخامسة مساء خلال أيام الصرف.