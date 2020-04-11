اليوم السابع
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خالد صلاح
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اكتشاف إصابة 103 آخرين من طاقم حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 11:22 م
اكتشاف إصابة 103 آخرين من طاقم حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن (رويترز)

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قالت البحرية الأمريكية اليوم السبت، إن الفحوصات أثبتت إصابة 103 آخرين من أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت بفيروس كورونا.

وقالت البحرية فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه تم فحص 92 فى المئة من أفراد طاقم الحاملة حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و 3673 سلبية، وسجلت البحرية يوم الجمعة 447 حالة إيجابية مقابل 416 يوم الخميس.

 

وأدى تفشى الفيروس على متن الحاملة التى تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلى من منصب القائم بأعمال وزير البحرية يوم الثلاثاء، فى أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة فى القضاء على تفشى الفيروس على الحاملة.

 

وجرى يوم الخميس نقل بحار من الحاملة إلى وحدة العناية المركزة فى جوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

 


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