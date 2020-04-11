وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248) بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي : بورغنلاند (259) وكارينثيا (376) والنمسا السفلى (2272) والنمسا العليا (2110) وسالزبورغ (1154) وستيريا (1499) و فورارلبرغ (820) ثم العاصمة فيينا (1975).
يشار إلى أن الحكومة النمساوية جددت الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة .