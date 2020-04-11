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اتحاد طلبة تونس: تلقينا تهديدا بالقتل من الإخوان بعدما فضحنا التنظيم السرى

السبت، 11 أبريل 2020 06:13 م
اتحاد طلبة تونس: تلقينا تهديدا بالقتل من الإخوان بعدما فضحنا التنظيم السرى رياض جراد المتحدث باسم إخوان تونس
كتب كامل كامل

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كشف اتحاد الطلبة بتونس عن تلقيه تهديدات بالقتل من حركة النهضة -إخوان تونس- عقب قيام الاتحاد فضح التنظيم السرى لإخوان تونس.

وقال الاتحاد في بيان اليوم السبت: "يكشف الاتحاد العام لطلبة تونس الرأي العام الوطني والطلابي عن تلقى ناطقه الرسمى رياض جراد تهديدات جدية بالقتل عقب حملة واسعة تشنها حركة النهضة هذه الأيام على الاتحاد العام لطلبة تونس عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها، والتى تضمنت تكفيرا وشيطنة وتحريضا واضحا على المنظمة الوطنية الطلابية وقياداتها".

وأضاف الاتحاد في بيانه إن الاتحاد العام لطلبة تونس وإذ يحيّ صمود مناضلاته ومناضليه في وجه هذه الحملة فانه، يؤكد إنها ليست المرة الأولى التى تتلقى فيها المنظمة تهديدات من هذا النوع، حيث تتعرض  المنظمة الطلابية منذ فترة لعملية استهداف ممنهجة رصدت لها إمكانيات مادية ودعائية هائلة من قبل حركة النهضة، خاصة منذ كشف علاقة ذراعها الطلابية بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس وتسفير الشباب الى بؤر التوتر وهو ما دفع بعض القيادات الطلابية إلى مغادرة البلاد خوفا على حريتهم وعلى سلامتهم الجسدية من هذه المليشيات .

وحمّل الاتحاد العام لطلبة تونس مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية مسئولية سلامة الجسدية وسلامة لناطقه الرسمي وكل مناضلاته ومناضليه، داعيا كل الأحزاب التقدمية والمنظمات والشخصيات الوطنية إلى الوقوف إلى جانب المنظمة الطلابية ومساندتها خاصة بعد تنامي الهجمة الرجعية ضدنا .

وحذر اتحاد طلبة تونس من عمليات الاختراق والتشويش على هياكل المنظمة من قبل بعض المأجورين من قبل حركة النهضة.

نص بيان الاتحاد الطلبة بتونس
نص بيان الاتحاد الطلبة بتونس

تونس

اخوان تونس

اتحاد الطلبة

التشويش

حركة النهضة

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