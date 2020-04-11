إغلاق وتشميع 12 محلا في بني سويف لمخالفتها قرار الحكومة

بني سويف أيمن لطفي

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف 12 محلا وكشك بالشمع الأحمر، لمخالفة أصحابها قرار مجلس الوزراء، الخاص بالغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم السبت إلى أن الحملة شارك فيها مسؤولو التراخيص والإشغالات والبيئة بالوحدة، وتم خلالها متابعة عدد كبير من المحلات والأكشاك بميادين وشوارع مدينة بني سويف العاصمة، وأسفرت عن، غلق 6 محلات و6 أكشاك غلقا كاملا وتشميعها لعدم التزامها بقرار الحكومة.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز الإدارية السبع، حملاتها لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة،والحد من التجمعات،والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار،ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.