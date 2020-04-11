إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وتطهير شوارع أخميم بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم برئاسة حسين حبارير رئيس المركز حملة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بناحية الديابات وتم 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية باجمالى 7 قراريط وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وبالتعاون مع الطب البيطرى بحملة للتطهير والتعقيم بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وجميع المكاتب والادارات

كما قامت قرية نيدة بحملة تعقيم وتطهير بشوارع القرية وكذلك بعض دور العبادة والكباري وامام المصالح الحكومية بالقرية كما قامت قرية الكوله بأعمال التطهير والتعقيم شملت الطواحين والاحايوة وعدد من شوارع القرية

وأكد حسين حبارير ؤئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أن حملات التطهير والتعقيم تجرى على قدم وساق و تعمل بصفة مستمرة بالمدينة والقرى التابعة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



