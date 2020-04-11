أبرز 10 مهام رئيسية لغرفة عمليات جامعة القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسته، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ويرصد " اليوم السابع " أبرز مهام غرفة العمليات وتتمثل فى الاتى:
1 - غرفة العمليات تختص بضمان تنفيذ سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في جامعة القاهرة.
2 - تعمل غرفة العملية على ضمان تطبيق السياسات المتعلقة بها بكليات ومعاهد وإدارت الجامعة ومرافقها الطبية المتعلقة بمكافحة العدوى.
3 - من مهام غرفة العمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
4 - التنسيق مع وزارة الصحة ومختلف جهات الدولة بشأن جهود مكافحة الفيروس.
5 - تقديم الدعم الضروري لها من الأطقم الطبية المتخصصة إذا ما استلزم الأمر.
6 - إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الأزمة يستقي بياناته من مختلف مرافق الجامعة، وبما يسهل من تنفيذ وفعالية الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من أخطاره.
7 - تعمل غرفة العمليات على تذليل ما يعترض الأطقم الطبية من عقبات تؤثر في فعالية مهامهم في مكافحة الفيروس.
8 - ضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، وتقرير الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتعزيز وسائل الوقاية
9 - اتخاذ ما يلزم لحماية العاملين بجامعة القاهرة من أخطار الفيروس.
10 - اتخاذ القرارات بشأن المستجدات والطوارئ والمخاطر التي قد تنشأ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أبرز 10 مهام رئيسية لغرفة عمليات جامعة القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كوروناالسبت، 11 أبريل 2020 06:00 ص
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسته، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ويرصد " اليوم السابع " أبرز مهام غرفة العمليات وتتمثل فى الاتى:
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