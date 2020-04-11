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أبرز 10 مهام رئيسية لغرفة عمليات جامعة القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 06:00 ص
أبرز 10 مهام رئيسية لغرفة عمليات جامعة القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسته، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ويرصد " اليوم السابع " أبرز مهام غرفة العمليات وتتمثل فى الاتى:

1 - غرفة العمليات تختص بضمان تنفيذ سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في جامعة القاهرة.

 2 - تعمل غرفة العملية على ضمان تطبيق السياسات المتعلقة بها بكليات ومعاهد وإدارت الجامعة ومرافقها الطبية المتعلقة بمكافحة العدوى.

3 - من مهام غرفة العمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

4 -  التنسيق مع وزارة الصحة ومختلف جهات الدولة بشأن جهود مكافحة الفيروس.

5 - تقديم الدعم الضروري لها من الأطقم الطبية المتخصصة إذا ما استلزم الأمر.

6 - إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الأزمة يستقي بياناته من مختلف مرافق الجامعة، وبما يسهل من تنفيذ وفعالية الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من أخطاره.

7 - تعمل غرفة العمليات  على تذليل ما يعترض الأطقم الطبية من عقبات تؤثر في فعالية مهامهم في مكافحة الفيروس.

8  - ضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، وتقرير الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتعزيز وسائل الوقاية

9 - اتخاذ ما يلزم لحماية العاملين بجامعة القاهرة من أخطار الفيروس.

10 -  اتخاذ القرارات بشأن المستجدات والطوارئ والمخاطر التي قد تنشأ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.


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