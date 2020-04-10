4 إجراءات لـ"الزراعة" لمواجهة كورونا والأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من لجانها البيطرية كإجراء احترازى على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم، فضلاً عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكل المنافذ الحدودية واتخاذ كل الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر، وتكثيف عمل المعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان لفحص الأغذية المستوردة لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية ، إن الإدارة المركزية للحجر البيطري، تعمل على تشديد عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، خاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأية أمراض أو فيروسات.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بتكثيف عمليات الرقابة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول أية أمراض حيوانية أو فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، أو من خلال مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المعهد والمختصين فى متابعة الوضع الوبائى الراهن وآثاره على الصحة العامة والتجارة الدولية واهمية المتابعة المحتملة للحيوانات فى نقل العدوى وما قد يستجد فى ذلك بما فيه احتمال نقل العدوى عن طريق البضائع الواردة من الصين، وتكليف العاملين فى مجال فحص الغذاء والدواء بالمعهد لفحص الإرساليات الواردة من دولة الصين.

وأكد عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان للتشخيص، أنه يتم تكثيف العمل بالمعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان لفحص العينات الواردة المشتبه فيها لفيروس الكورونا المستجد والاحتياطات الاحترازية الواردة من الوزارة للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا قيام مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بتنفيذ ورش عمل بعنوان فيروس الكورونا المستجد خطر متصاعد يهدد العالم.