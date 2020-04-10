اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

4 إجراءات لـ"الزراعة" لمواجهة كورونا والأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:11 ص
4 إجراءات لـ"الزراعة" لمواجهة كورونا والأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل موانى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من لجانها البيطرية كإجراء احترازى على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم، فضلاً عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكل المنافذ الحدودية واتخاذ كل الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر، وتكثيف عمل المعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان  لفحص الأغذية  المستوردة  لمواجهة  فيروس الكورونا المستجد.

قال الدكتور  عبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية ، إن الإدارة المركزية للحجر البيطري، تعمل على تشديد  عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، خاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأية أمراض أو فيروسات.

وقال  الدكتور  طارق  سليمان  رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بتكثيف  عمليات الرقابة على  كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول أية أمراض حيوانية أو فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، أو من خلال مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، إنه يتم  تطبيق  جميع  الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المعهد والمختصين فى متابعة الوضع الوبائى الراهن وآثاره على الصحة العامة والتجارة الدولية واهمية المتابعة المحتملة للحيوانات فى نقل العدوى وما قد يستجد فى ذلك بما فيه احتمال نقل العدوى عن طريق البضائع الواردة من الصين، وتكليف العاملين فى مجال فحص الغذاء والدواء بالمعهد لفحص الإرساليات الواردة من دولة الصين.

وأكد عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث صحة الحيوان   للتشخيص،  أنه  يتم  تكثيف  العمل  بالمعامل التشخيصية بمعهد بحوث صحة الحيوان  لفحص العينات الواردة المشتبه فيها لفيروس الكورونا المستجد والاحتياطات الاحترازية الواردة من الوزارة للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا  قيام  مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية  بتنفيذ ورش  عمل بعنوان فيروس الكورونا المستجد خطر متصاعد يهدد العالم.

 


الامراض الوبائية

فحص اللحوم

كورونا

صحة الحيوان

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة