113 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا وأكثر من 2300 حالة وفاة

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع بواقع 5323 فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، فى ارتفاع لليوم الرابع على التوالى بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت، فى كلمتها الأسبوعية، إن النتائج اليومية لوباء فيروس كورونا تعطى سببًا للأمل، يشير إلى تباطئ انتشار الفيروس فى ألمانيا، ولكن لايجب أن يقلل هذا الأمل من القيود الاحترازية التى يتم اتخاذها حتى لا تصبح النتائج مدمرة.

وكانت السلطات الصحية فى ألمانيا أعلنت، الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.