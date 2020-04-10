اليوم السابع
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وزير الأوقاف : إنهاء خدمة إمام وإلغاء ترخيص خطيب لمخالفتهما تعليمات الغلق

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:27 م
وزير الأوقاف : إنهاء خدمة إمام وإلغاء ترخيص خطيب لمخالفتهما تعليمات الغلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة إمام مسجد وإلغاء ترخيص خطيب المكافأة، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف دمياط.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المديرية أفادت بقيام "ع.ا"  إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة أوقاف فارسكور – مديرية أوقاف دمياط بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر وتم تحرير محضر رقم 1483لسنة 2020م إداري دمياط ضده ، وقيام "م.ا" خطيب مكافأة بأداء خطبة الجمعة وإمامة الناس لصلاة الجمعة في البدروم الخاص بمنزله وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده .

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.


 كما أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور  :


1.    ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .
2.    أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
3.    أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .
4.    أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .



 


الأوقاف

غلق المساجد

وزير الأوقاف

كورونا

فيروس كورونا

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