اليوم السابع
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واشنطن بوست: إدارة ترامب نفذت 10 آلاف عملية طرد أو ترحيل للمهاجرين

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:02 م
واشنطن بوست: إدارة ترامب نفذت 10 آلاف عملية طرد أو ترحيل للمهاجرين الحدود الأمريكية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة ترامب نفذت ما يقرب من 10 آلاف عملية ترحيل أو طرد للمهاجرين غير القانونيين منذ 21 مارس، باستخدام إجراءات طوارئ الصحة العامة خلال تفشى وباء كورونا، والتى منحت لإدارة الجمارك وحماية الحدود سلطة واسعة لتجاوز قوانين الهجرة، بحسب ما قال مسئولو الوكالة.

 

أوضحت الصحيفة، أن الإجراءات سمحت للوكالة بإبعاد سريعا لكل المهاجرين غير الموثقين تقريبا، وإعادتهم إلى الحدود الأمريكية المكسيكية. وقلصت التحركات بشكل هائل عدد المحتجزين فى المراكز الحدودية، حيث يخشون من إمكانية انتشار كورونا، بحسب المسئولين. وأصبح لدى هيئة الجمارك والمعتقلين أقل من 100 محتجز لديها، بعد أن كانوا حوالى 20 ألفا فى مثل هذا الوقت العام الماضى خلال أزمة الحدود، وفقا للمسئولين.

 

ومنذ تنفيذ إجراءات الطرد السريعة، تراجعت مستويات الهجرة لأدنى مستوى لها منذ عقود، وتقلصت عمليات عبور الحدود غير القانونية بنسبة 56%، وفقا للقائم بأعمال مفوض وكالة الجمارك وإدارة الحدود مارك مورجان. واعترف أيضا أن الولايات المتحدة أغلقت حدودها أمام طالبى اللجوء الذين يهربون من الملاحقة، بما فى ذلك من حاولوا الدخول بشكل غير قانونى للموانئ الأمريكية.

 

وقد اتهم المشرعون الديمقراطيون الإدارة بتحدى القوانين الأمريكية وتجاوز سلطة أمر الطوارئ الصحية، لكن مورجان دافع عن الإجراءات الطارئة باعتبارها خطوة ضرورية لوقف انتشار المرض. وتابع مورجان قائلا إن هذا لا يتعلق بالهجرة، ولكن بالصحة العام وبإجراءات الاحتواء.

 

ويقول مورجان ومسئولو إدارة ترامب إن الحملة على الحدود ضرورة ملحة فى الوقت الذى تم إغلاق فيه أغلب البلاد، وأصبحت كل الولايات ماعدا ثمانية أوامر بقاء فى المنزل.

 


المهاجرين

الولايات المتحدة

كورونا

الحدود الامريكية

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