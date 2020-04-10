هولندا تسجل 2000 وفاة بكورونا فى الأسبوع الأول من إبريل

وكالات

قال مكتب الإحصاءات الهولندي (سي.بي.إس) اليوم الجمعة إنه جرى تسجيل نحو ألفي وفاة خلال الأسبوع الأول من أبريل في هولندا أكثر من المتوقع ومن المرجح أن تكون ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، كشفت البيانات التي أعلنها المكتب تسجيل نحو 5100 وفاة في هولندا في الأسبوع المنتهي الخامس من أبريل نيسان مقارنة مع 3200 وفاة خلال أسبوع في الفترة نفسها قبل عام و3100 وفاة خلال أسبوع في مطلع العام الحالي وقبل أن تسجل هولندا أول إصابة بكوفيد-19 في نهاية فبراير شباط.

وتتكامل البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات مع بيانات المعهد الوطني للصحة العامة الذي يرصد حالات الإصابة بكورونا المسجلة رسميا، وقد أعلن المعهد الوطني 881 وفاة بكورونا خلال الفترة نفسها.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".