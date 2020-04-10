ميلانيا ترامب توجه نصيحة حول التباعد الاجتماعى لعبور أزمة كورونا

كتب وكالات

وجهت السيدة الأولى فى أمريكا، ميلانيا ترامب، نصيحة للشعب الأمريكى، لزيادة الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ونشرت السيدة الأولى على صفحتها الرسمية فى "تويتر" مقطع فيديو تحدثت فيه عن أهمية التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة ترامب فى الفيديو: "بينما تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على دراسة انتشار فيروس كوفيد 19، يوصى الخبراء بارتداء أغطية وجه من القماش فى الأماكن العامة، حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي".

وحول فعالية الكمامة فى الوقاية من العدوى، قالت السيدة ترامب: "تذكر أن هذا لا يحل محل أهمية التباعد الاجتماعي، إنها خطوة إرشادية أخرى للحفاظ على سلامتنا جميعا".

وأشارت آخر الإحصاءات إلى وفاة نحو 4778 ضحية بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 87725 فى مدينة نيويورك وحدها، وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى بين جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات والتى يزيد عددها عن 469 ألف شخص توفى منهم أكثر من 16700 ألف شخص.