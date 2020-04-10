اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميلانيا ترامب توجه نصيحة حول التباعد الاجتماعى لعبور أزمة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:31 م
ميلانيا ترامب توجه نصيحة حول التباعد الاجتماعى لعبور أزمة كورونا ميلانيا ترامب السيدة الأولى فى أمريكا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت السيدة الأولى فى أمريكا، ميلانيا ترامب، نصيحة للشعب الأمريكى، لزيادة الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ونشرت السيدة الأولى على صفحتها الرسمية فى "تويتر" مقطع فيديو تحدثت فيه عن أهمية التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة ترامب فى الفيديو: "بينما تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على دراسة انتشار فيروس كوفيد 19، يوصى الخبراء بارتداء أغطية وجه من القماش فى الأماكن العامة، حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي".

وحول فعالية الكمامة فى الوقاية من العدوى، قالت السيدة ترامب: "تذكر أن هذا لا يحل محل أهمية التباعد الاجتماعي، إنها خطوة إرشادية أخرى للحفاظ على سلامتنا جميعا".

وأشارت آخر الإحصاءات إلى وفاة نحو 4778 ضحية بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 87725 فى مدينة نيويورك وحدها، وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى بين جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات والتى يزيد عددها عن 469 ألف شخص توفى منهم أكثر من 16700 ألف شخص.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يخشى تأثير أزمة كورونا على إعادة انتخابه.. يسعى لفتح أغلب الولايات المتحدة والاقتصاد الشهر المقبل.. واشنطن بوست: البيت الأبيض لا يستطيع اتخاذ قرار بمفرده.. وخبراء يحذرون من كارثة إنهاء الإغلاق قبل الأوان

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:30 م

بعد إغلاق مستوطنات الروما بسبب كورونا.. الشرطة السلوفاكية: نراقب الوضع

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:26 م

"سي إن بى سى":جائحة كورونا ستتسبب في موجة كبيرة من التدابير الحمائية

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:15 م

الحرس الثورى يتحكم فى إصدار شهادات دفن ضحايا فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:05 م

صحيفة صينية: بدء المرحلة الثانية على لقاح ضد كورونا بالصين وطلب متطوعين

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة