اليوم السابع
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منظمة الصحة العالمية: جارى فحص المخالطين للحالة المصابة بكورونا فى اليمن

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:14 م
منظمة الصحة العالمية: جارى فحص المخالطين للحالة المصابة بكورونا فى اليمن رئيس منظمة الصحة العالمية
إيمان حنا

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه جار فحص المخالطين للحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا باليمن والتى تم الإعلان عنها اليوم وتم عزل المنطقة الموبوءة. وفق العربية.

 

وأكدت المنظمة، أنها تبذل جهدا خاصا فى المناطق التى تشهد صراعات، ومن بينها اليمن، وسترسل إمدادات ومساعدات طبية لليمن خلال الفترة القادمة.

 

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، إن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

 

وقال الدكتور الوليدى، وفق وكالة أنباء سبأ، إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وكان رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادى الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، قد شدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، واهمية البناء على قرار وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ عل استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

 


اليمن

كورونا

وباء كورونا

الصحة العالمية

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