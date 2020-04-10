اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقال بواشنطن بوست: أردوغان يستغل كورونا لمواصلة قمع السجناء السياسيين

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:28 م
مقال بواشنطن بوست: أردوغان يستغل كورونا لمواصلة قمع السجناء السياسيين اردوغان وكورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستغل تفشى وباء كورونا  لمواصلة قمع السجناء السياسيين.

 وأوضحت الصحيفة فى مقال لكان دوندار، رئيس تحرير جريدة جمهوريت التركية السابق، والذى يعيش الآن فى المنفى، فى مقاله بالصحيفة إن تركيا أصبحت الدولة التى بها أعلى معدل تزايد لحالات الإصابة بكورونا، وبلغت الإصابات المؤكدة فيها حوالى 50 ألف حالة مع ما يقرب من ألف وفاة منذ ظهور الوباء فيها فى العاشر من مارس. لكن بدلا من معالجة هذه الاتجاهات المقلقة، فإن البرلمان التركى مشغول بمناقشة قانون لإطلاق سراح 90 ألف مجرم من السجون، بينما يبقى السجناء السياسيين محبوسين.

 

 وتابع الكاتب قائلا إن أردوغان ضرب عدة عصافير بحجر واحد بطرح مشروع القانون هذا فى وقت أزمة. وهو يعيد توجيه الانتباه بعيدا عن معركة الحكومة غير الناجحة ضد كورونا، والتخفيف، على الأقل جزئيا، من الخطر الكبير الذى يمكن أن يسببه الفيروس للسجناء بخفض عدد الموجودين خلف الأسوار. لكن هناك مؤشرات على أنه سيستخدم مشروع القانون لخدمة أغراضه السياسية. وفى حين أن أطلق سراح بعض أنصاره، فإن لم يطلق سراح أيا من السجناء السياسيين فى تركيا المقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف.

 

 وأوضح المقال أنه عندما وصل حزب أردوغان، العدالة والتنمية، إلى السلطة فى عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء فى البلاد 60 ألف. وقد زاد الآن ليصل إلى ما يقرب من 300 ألف. أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة الكبيرة هو أن الحكومة تختلق جرائم جديدة، فمثلا هناك أكثر من 100 ألف شخص يواجهون تحقيقات بزعم إهانة الرئيس، وفقا لتقارير نقابة المحامين فى أنقرة.


اردوغان

تركيا

السجناء السياسيين فى تركيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة