مصادرة 25 طن أسمنت وخلاطة أثناء تشييد بناء مخالف بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت لجنة مشكلة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وقسم الاشغالات بالمركز واللواء اشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للمنطقة المركزية والعميد ايمن الفقى مدير شرطة المرافق بالمرور الميدانى على شوارع مدينة الزقازيق، أحد اصحاب العقارات الموجودة بامتداد شارع طلبة عويضة بإستكمال أعمال بناء عقار مخالف دون استخراج التراخيص القانونية.

وعلى الفور تم إيقاف أعمال البناء ومصادرة مواد البناء وهى عبارة عن 25 طن أسمنت و 30 متر سن و 15 متر رمال و عربة الخلاطة والتحفظ عليهم وإيداعهم فى الحملة الميكانيكية برئاسة المركز و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وكان صدر الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الادرات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.



مصادرة 25 طن أسمنت وخلاطة من بناء مخالف بالزقازيق



مصادرة 25 طن أسمنت وخلاطة من بناء مخالف بالزقازيق