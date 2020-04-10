اليوم السابع
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مسئول روسى: محاولات نقل إرهابيين من سوريا والعراق إلى أراضينا لا تتوقف

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:32 م
مسئول روسى: محاولات نقل إرهابيين من سوريا والعراق إلى أراضينا لا تتوقف داعش - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاى باتروشيف، اليوم الجمعة، إن التنظيمات الإرهابية لم تتوقف عن محاولات نقل إرهابيين مدربين وذوى خبرة قتالية عالية من سوريا والعراق إلى روسيا.

وفى تصريحات لوكالة تاس الروسية نقلها موعد روسيا اليوم، قال باتروشيف إن خطر الإرهاب، لسوء الحظ، لا يزال قائما، وهو ناجم عن نشاط المنظمات الإرهابية الدولية وعمل "الخلايا النائمة" التآمرية فى روسيا التى تجمع الأموال لأنشطتها. ولفت إلى استخدام الإرهابيين الفعال للإنترنت فى عمليات التجنيد وكذلك فى أنشطتهم المختلفة

وقال أمين مجلس الأمن الروسي: "فى العام الماضى فقط، تم قطع دابر نشر مواد دعائية ذات طبيعة إرهابية على 135 ألف صفحة إنترنت. وهذا يزيد مرتين تقريبا عما كان عليه فى عام 2018". 

وأشار باتروشيف إلى بيانات مكتب المدعى العام التى ذكرت أن البلاد شهدت العام الماضى زيادة فى عدد الجرائم المتعلقة بالتجنيد والتمويل والدعاية للإرهاب، لافتا ألى أن "أكبر زيادة فى هذه الجريمة سجلت فى منطقة الأورال الاتحادية".

وقال أمين مجلس الأمن الروسى إنه بفض العمل الذى قامت به الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون على أراضى هذه المنطقة، تم إحباط 5 أعمال إرهابية فى عام 2019، وتم إيقاف أنشطة 6 خلايا إرهابية، واعتقال أكثر من 50 شخصا على صلة بالإرهاب، كما تم تحديد 5 مجموعات إسلامية من الاتجاه السلفي". 

وكشف أنه تم فى الأسبوع الماضي، إحباط هجوم إرهابى أعده إرهابيون محليون أعضاء فى المنظمة الإرهابية الدولية "إمارة القوقاز" فى منطقة سورجوت فى مقاطعة خانتى مانسيسك المستقلة.

وخلص باتروشيف إلى أنه "كما ترون، فإن الوضع ليس بسيطا"، واقترح مناقشة إجراءات إضافية لتكثيف العمل لتحديد وقمع أنشطة الخلايا التآمرية للمنظمات الإرهابية الدولية.


روسيا

الارهاب

التنظيمات الارعابية

مجلس الامن الروسى

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