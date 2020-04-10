مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن سعادته لخروج جونسون من العناية المركزة

كتب محمد رضا

عبر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن سعادته لخروج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، من غرفة العناية المركزة خلال رحلة علاجه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متمنيًا له الشفاء العاجل من إصابته بالفيروس التاجى.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سعيد جدا لسماع أن صديقى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، خارج العناية المركزة.. أرسل له أفضل تمنياتى بالشفاء العاجل منه".





يأتى هذا بعدما خرج بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، الخميس، ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال متحدث، "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة فى هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أمضى ليلة ثالثة فى العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا ولكنه يتحسن ويمكنه الجلوس، بينما تستعد حكومته لمناقشة مراجعة أكثر عمليات العزل العام صرامة فى تاريخ بريطانيا وقت السلم.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحد بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة. وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

وقال وزير المالية ريشى سوناك، الأربعاء، "لقد كان جالسا فى الفراش ويتفاعل بشكل إيجابى مع الفريق الطبى المعالج... حالته تتحسن"، كما ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن جونسون يتحسن فيما يبدو بعد ما وصفه بأنه "نوبة قاسية"، وقال ترامب، للصحفيين، "لقد تحدثت للتو مع ممثلى المملكة المتحدة وأعتقد أن رئيس وزرائهم العظيم فى وضع أفضل بكثير اليوم، أو على الأقل أفضل".

وفى حين يتلقى جونسون العلاج، تدخل البلاد ما يقول العلماء إنها المرحلة الأكثر فتكا من تفشى المرض وتدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع إجراءات العزل العام التى أغلقت الكثير من قطاعات الاقتصاد ومتى ستفعل ذلك.