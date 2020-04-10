اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة وإعادة تشكيل مجلسى أمناء وإدارة

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:57 م
محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة وإعادة تشكيل مجلسى أمناء وإدارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، قرارات بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، وبتعيين وكيل لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبى، وتعيين مدير عام لهيئة أبوظبى للإسكان.
 
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "البيان" الإماراتى، تفصيلاً، فقد أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.
 
ونص القرار على عضوية حسين بن إبراهيم الحمادى نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذى لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذى لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذى للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور السير- جون أورايلي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.
 
كما أصدر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين حمد على محمد الظاهرى، وكيلاً لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبى، كما أصدر قراراً، بتعيين بشير خلفان سالم المحيربى، مديراً عاماً لهيئة أبوظبى للإسكان.
 
كما أصدر قراراً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، برئاسة مبارك سعيد الشامسي.
 
وبحسب القرار، يضم مجلس الإدارة فى عضويته، الدكتور فهد مطر سالم بن مسيعد النيادي، وممثلاً عن دائرة الصحة، وممثلاً عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، وتمتد عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.
 

الامارات

محمد بن زايد

جامعه خليفه

ابوظبى للاسكان

ادنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة