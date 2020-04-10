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محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:23 م
محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتب محمد جمال

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه.

 

وقال عبر حسابه على تويتر : بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان ؟ واكتشفنا في زمن الكورونا ..أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ..وتقودهما مرغمين حيث تريد..وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!

 

وسجلت السلطات الإماراتية 331 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة شفاء وحالتي وفاة، وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

 

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم الخميس، "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

 

وأردف قائلا "إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضا مما حدث فى الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة فى وقت قريب جدا". وأضاف أن هذه الذروة قد تصل فى الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولا بالاسم.

 

 

وتشير إحصائيات لرويترز، استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

 

وقالت ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إن هناك "حاجة ملحة" لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين فى جنيف، "دون المساعدة والعمل الآن، قد تعانى الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل، مضيفا  "عدد الإصابات في أفريقيا قليل نسبيا الآن، لكنه يتزايد بسرعة".

 

واشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات "التهاب رئوي لسبب غير معروف" في مدينة ووهان.


محمد بن راشد

الإمارات

كورونا

فيروس كورونا

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