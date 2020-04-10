محافظ سوهاج: الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى ببيت داوود

سوهاج - عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، من إصلاح كسر ماسورة خط طرد صرف صحي بيت داوود قطر 1000 مم، نتيجة كسر مفاجئ، وهو الخط الرئيسي لمدينة جرجا.

وأكد محافظ سوهاج، على جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بجاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة أي حادث على مدار اليوم، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بقري ومدن المحافظة

ومن جانبه أوضح جمال حسن محمد مدير المتابعة بديوان عام المحافظة أنه على الفور توجه فريق من شركة المياه بالاستعانة بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي بقرية بيت داوود، حيث تمت أعمال الصيانة والانتهاء من إصلاح الكسر خلال 12 ساعة فقط، حيث كان من المتوقع أن تتم عملية الإصلاح خلال 72 ساعة، وذلك حرصًا على عدم تأثر المواطنين.