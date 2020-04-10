محافظ المنيا: إزالة 161 حالة تعديات على أراضى زراعية بالمحافظة

كتب أحمد عرفة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىس وتكليفت رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية يتم تنظيم حملات رصد بشكل يومى للمخالفات والتعدٍ على الأراضى الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، ويتم إزالة المخالفات على فور .

وأضاف محافظ المنيا، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم إزالة 161 حالة لتعديات على أراضى زراعية بـ 15565 فدان و245 حالة على الأراضى الزراعية قاموا بالزراعة على أراضى صحراوية .

وأشار اللواء أسامة القاضى، إلى أن المحافظة تمكنت من استرداد 1000 فدان من الأراضى الصحراوية.

وفى وقت سابق أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتى القيس وأبوجرج التابعة لمركز بنى مزار، والذى بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبو جرج، والذى بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أى حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلى للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازى لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

وأوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.