محافظ البحيرة يوجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال التطهير والرقابة على الأسواق

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لشوارع القرى والمدن بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ البحيرة على إغلاق الأسواق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذت مؤخرا لمكافحة الأوبئة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لعرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض.