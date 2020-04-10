محافظة القاهرة: مليون جنيه مستلزمات طبية وأجهزة ومواد تعقيم لمعهد الأورام

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عميد معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، حيث سلمه التبرع المقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني تحت رعاية محافظة القاهرة والتي يشتمل على مجموعة من الأجهزة الطبية ومواد التعقيم وأجهزة لتوليد الأكسجين واستنشاق البخار بقيمة مليون جنيه .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياطيات من المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية لتساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين .

واشتمل التبرع البالغ قيمته مليون جنيه على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت ايضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العينى لتطهير مبانى حي السيدة زينب وحى الخليفة ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد التغذية بمستشفى الحوض المرصود ومعهد الأورام ومستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني الفرنساوي .

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية ( دقيق ، أرز ، سكر ، زيت ) والمواد البترولية ( سولار ، بنزين ، أسطوانات بوتاجاز ) تكفى لمدة 3 شهور قادمة بالمحافظة مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخبز بلدى .

وأضاف محافظ القاهرة أن المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية متوفرة بجميع مستشفيات العاصمة ، مؤكدا خلال مشاركته فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومى إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمبانى مخالفة بالعاصمة مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة .