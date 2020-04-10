اليوم السابع
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محافظة الجيزة تحيل مالك برج مخالف للنيابة وتبدأ إزالة 270 آخرين

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:06 م
محافظة الجيزة تحيل مالك برج مخالف للنيابة وتبدأ إزالة 270 آخرين إزالة عقار بمحافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على الأراضي أملاك الدولة والتعديات علي الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات. 
 
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من ازالة 270 حاله بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفه ومنشأت تم بناءها علي الأراضي املاك الدولة او تعديات علي الاراضي الزراعية.
 
 
وأشار إلى أن الازالات التي يتم تنفيذها تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 
وأشار راشد إلى أنه تم تحويل أول الحالات للنيابة العسكرية لعقار يقع بشارع إبراهيم الجابرى مع شارع ناصر الثورة بحي العمرانية وذلك بعد قيام مالك البرج المخالف والمكون من 11 طابق بتكرار مخالفته وإعادة بناء وترميم البرج بعد إزالة أجزاء منه مسبقا فى إصرار وتحدي لأجهزة المحافظة ومستغلا للظروف التي تمر بها الدولة حاليا من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 
 
وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء والمراكز بتحويل مخالفات البناء الي النيابة العسكرية وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.  
 
وأكد محافظ الجيزة علي رصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية . 
 
ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .
 
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الجيزة

الازالات

البناء المخالف

اخبار مصرية

مخلفات البناء

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