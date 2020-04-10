اليوم السابع
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مجلس الأمن الدولى يجتمع بشأن فيروس كورونا فيما يواجه صعوبة للتحرك

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:44 ص
مجلس الأمن الدولى يجتمع بشأن فيروس كورونا فيما يواجه صعوبة للتحرك مجلس الأمن الدولى
رويترز

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اجتمع مجلس الأمن الدولى للمرة الأولى يوم الخميس لمناقشة وباء فيروس كورونا في الوقت الذى يكافح فيه للاتفاق على ما اذا كان ينبغى اتخاذ أى تحرك.

وبشكل خاص، أطلع الأمين العام للمتحدة أنطونيو جوتيريش الاجتماع الافتراضى للمجلس على تطورات المرض، الذى أصاب حتى الآن نحو 1.5 مليون شخص وقتل 90000 فى أكثر من 200 دولة ومنطقة، وفقا لإحصاءات رويترز.

وقال جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والامن الدوليين "إن الوباء يشكل أيضا تهديدا كبيرا لصون السلام والأمن الدوليين، الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف مما قد يقوض إلى حد بعيد قدرتنا على مكافحة المرض".

وأضاف "مشاركة مجلس الأمن ستكون حاسمة لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن. فى حقيقة الأمر، أى مؤشر على الوحدة والعزم من المجلس ستمثل الكثير فى هذا الوقت العصيب".

وألقى دبلوماسيون باللوم إلى حد بعيد على الولايات المتحدة والصين فى تقاعس مجلس الأمن عن التعامل مع الوباء.

ولم تكن بكين ترغب فى تدخل المجلس، بحجة أن هذا ليس ضمن تفويضه، بينما أصرت واشنطن على أن يشير أى إجراء من المجلس إلى أصل الفيروس، الأمر الذى أثار انزعاج الصين بشكل كبير. وظهر الفيروس الجديد، الذى يسبب مرض الجهاز التنفسى المعروف باسم كوفيد-19، لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية فى أواخر العام الماضى.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون لمجلس الأمن اليوم إنه يجب أن يرفض المجلس أي تحرك للوصم والتسييس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الفيروس بأنه "الفيروس الصيني"، قال الشهر الماضي إنه كان يتعين على بكين أن تتصرف بشكل أسرع لتحذير العالم.

وقال تشانج "إن التغلب على هذا التحدي العالمي والتضامن والتعاون والدعم المتبادل والمساعدة هو ما نحتاجه، في حين أن محاولة تحويل جارك إلى كبش فداء ستؤدي إلي طريق مسدود".

 

 


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كورونا

فيروس كورونا

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