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ما هى قصة الأكاديمية البريطانية "آرس أميرى" بعد إفراج إيران عنها

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:24 ص
ما هى قصة الأكاديمية البريطانية "آرس أميرى" بعد إفراج إيران عنها ارس أميري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أفرجت إيران مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميرى، بحسب مدير مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة دارين نير، وأضاف نير: "تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري راتكليف. على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها".

 

"ارس أميري"، هى شابة تبلغ من العمر 32 عاما، حكمت عليها السلطات الإيرانية بالسجن 10 سنوات، بتهمة التجسس لصالح لندن، وتدرس فلسفة الفن بجامعة كينجستون البريطانية.

 

بدأت قصتها عندما مارست نشاط ثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، وعملت لدى المجلس الثقافى البريطانى وهو منظمة دولية تمارس أنشطة ثقافية فى مئآت البلدان، واوقف نشاطها داخل إيران عقب اقتحام متشدين السفارة البريطانية فى طهران منذ عام 2009.

 

اعتقلت ارس فى مارس 2018 أثناء زيارتها لإيران وقبل يوما من عودتها بريطانيا، وتم ايداعها فى سجن ايفين شمال العاصمة طهران، لكن وقتها تم الافتراج عنها بكفالة مالية قرت بـ  500 مليوت تومان (1 دولار = 14,900 تومان). وتم استدعائها مجددا فى سجن ايفين فى سبتمبر 2018.

 


ايران

ارس اميرى

سجن ايفين

كورونا

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