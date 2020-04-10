مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 74

أ ش أ

ذكرت صحيفة (مالي ويب) الالكترونية مساء الخميس أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 74 حالة.

وكانت وزارة الصحة المالية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل ثلاث حالات جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة المالية أمس تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.