مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 74

ذكرت صحيفة (مالي ويب) الالكترونية مساء الخميس أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 74 حالة.
وكانت وزارة الصحة المالية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل ثلاث حالات جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة المالية أمس تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.
مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 74الجمعة، 10 أبريل 2020 06:00 ص
كورونا
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ذكرت صحيفة (مالي ويب) الالكترونية مساء الخميس أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 74 حالة.
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