اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 06:24 ص
خالد صلاح
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مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 74

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:00 ص
مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 74 كورونا
أ ش أ

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ذكرت صحيفة (مالي ويب) الالكترونية مساء الخميس أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 74 حالة.
وكانت وزارة الصحة المالية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل ثلاث حالات جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة المالية أمس تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل. 
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.


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