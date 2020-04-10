للقادمين من الخارج.. الصين تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الصين تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق اعتمدت الصين على عقارا يابانيا جديدا يسمى "أفيجان" فى شفاء المصابين لديها من فيروس كورونا المستجد، ووصلت نسبة نجاح العقار الجدي إلى 91%، وتم تجربته على المرضى وتحولت نتيجة تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية خلال 4 أيام فقط.

وقال الإعلامى أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تسطيع"، الذي يذاع على قناة dmc، إن اليابان تمكنت من شفاء مصابين فيروس كورونا المستجد خلال 4 أيام فقط بعلاج تنتجه يسمى "أفيجال"، مشيرا إلى أن هذا الدواء تم اعتماده فى الصين وتم تجربه على مرضى فى مقاطعة شينزن في الصين.

وأضاف الإعلامي أحمد فايق، أن بروتوكولات الأدوية التي يتم استخدامها يمكنها أن تحول نتيجة تحاليل مصاب فيروس كورونا من إيجابية لسلبية خلال 11 يوما، موضحا أن هناك فارق كبير في تأثير وفاعلية الدواء عن غيره من بروتوكولات العلاج الأخرى التي يتم استخدامها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أحمد فايق، أن التجارب السريرية التي أجريت على هذا الدواء على 320 مريضا بفيروس كورونا، أثبت أن صور إشاعات الرئة تحسنت بنسبة 91%، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الدواء الأمريكية اعتمدت هذا الدواء في التجارب السريرية، وذلك يمر بـ 3 مراحل، وأن هذا الدواء مر بمرحلتين منهم، وتبقى له مرحلة، وإذا استمرت التجارب السريرية في النجاح، سيتم اعتماده من شهر إلى 3 أشهر كدواء لفيروس كورونا.