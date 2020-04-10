اليوم السابع
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قوات الأمن الكردية تتعقب خلايا داعش بين ديالى والسليمانية

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:33 م
قوات الأمن الكردية تتعقب خلايا داعش بين ديالى والسليمانية قوات الامن
أ ش أ

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نفذت قوات الأمن الكردية، عمليات مباغتة لتعقب الخلايا الخطرة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، على الحدود بين محافظتى ديالى والسليمانية.
 
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الكردية شنت عمليات مباغتة لملاحقة خلايا "داعش" فى محيط منطقة كلاجو ، بين ديالى والسليمانية، التى تعرضت إلى هجمات متكررة، والذى يعد تهديدًا أمنيًا خطيرًا، وأن العمليات المباغتة كانت ضمن أهداف محددة بهدف إنهاء أى نشاط لخلايا "داعش" فى المنطقة.
 
و كانت قوات الجيش العراقى، قد نفذت بالتعاون مع الحشد الشعبى، اليوم الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار، وذكر إعلان الحشد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا "داعش" فى صحراء غرب الأنبار.
 
وأضاف، أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات "داعش" التى قد تطال القوات الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي.
 
وكانت قوات الحشد الشعبى العراقى، قد قصفت في وقت سابق، أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
 

العراق

الامن الكردى

داعش

تنظيم داعش

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