اليوم السابع
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قبرص تسير 5 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من الخارج ونقل الأجانب إلى بلادهم

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:29 م
قبرص تسير 5 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من الخارج ونقل الأجانب إلى بلادهم محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت مصادر فى قبرص، اليوم الجمعة، تسيير 5 رحلات من وإلى مطار لارنكا، لإعادة المواطنين القبارصة من الخارج ونقل المواطنين الأجانب إلى دولهم، وقالت المصادر المطلعة لوكالة الأنباء القبرصية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجورجية قادمة من تبليسى هبطت وعلى متنها 13 شخصاً، وستهبط فى مطار لارنكا طائرة تابعة للخطوط الجوية القبرصية بعد أن غادرت من هانوفر وتوقفت فى سالونيكا وعلى متنها حوالى 107 راكباً من المواطنين القبارصة الذين أرسلتهم الحكومة للعلاج فى الخارج لأسباب طبية مختلفة.
 
ووصل ، مساء أمس الخميس، 93 راكباً إلى مطار لارنكا على متن رحلة الخطوط الجوية القبرصية قادمة من مطار هيثرو، من بينهم 30 راكباً من الولايات المتحدة وراكب من فرنسا و 59 من المملكة المتحدة و 6 من نيوزيلندا.
 
يذكر أن، قبرص فرضت الحظر على جميع الرحلات الجوية فى قبرص حتى نهاية شهر أبريل كجزء من حزمة من التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الهبوط فى قبرص يجب أن يتم منح الإذن من قبل وزارة النقل بعد موافقة وزارتى الخارجية والصحة.
 

قبرص

مطار هيثرو

كورونا

فيروس كورونا

فرنسا

بريطانيا

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