اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:06 م
خالد صلاح
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قبرص تستلم شحنة مستلزمات طبية من الصين غدًا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:16 م
قبرص تستلم شحنة مستلزمات طبية من الصين غدًا الرئيس القبرصى
أ ش أ

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أعلنت السلطات القبرصية، أن طائرة محملة بأطنان من المستلزمات الطبية قادمة من الصين، ستصل الى قبرص عبر أثينا صباح غد السبت، وأوضحت السلطات، فى تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليونانية تحمل تسعة أطنان من المستلزمات الطبية ، من بينها مستلزمات تم شراؤها من تبرعات مجلس النواب القبرصى والسفارة الصينية، كما تضم أدوات اشترتها وزارة الصحة القبرصية.
 
يذكر أن، قبرص تسلمت فى 4 أبريل الجارى شحنة من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية من الصين ليستخدمها الأطباء فى المستشفيات العامة.
 
أعلنت مصادر فى قبرص، اليوم الجمعة، تسيير 5 رحلات من وإلى مطار لارنكا، لإعادة المواطنين القبارصة من الخارج ونقل المواطنين الأجانب إلى دولهم.
 
وقالت المصادر المطلعة لوكالة الأنباء القبرصية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجورجية قادمة من تبليسى هبطت وعلى متنها 13 شخصاً، وستهبط فى مطار لارنكا طائرة تابعة للخطوط الجوية القبرصية بعد أن غادرت من هانوفر وتوقفت فى سالونيكا وعلى متنها حوالى 107 راكباً من المواطنين القبارصة الذين أرسلتهم الحكومة للعلاج فى الخارج لأسباب طبية مختلفة.
 
ووصل ، مساء أمس الخميس، 93 راكباً إلى مطار لارنكا على متن رحلة الخطوط الجوية القبرصية قادمة من مطار هيثرو، من بينهم 30 راكباً من الولايات المتحدة وراكب من فرنسا و 59 من المملكة المتحدة و 6 من نيوزيلندا.
 

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