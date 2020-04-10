اليوم السابع
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فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل لـ13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ 90 ألفا

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:38 م
فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل لـ13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ 90 ألفا مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى البلاد ليصل إلى 13197، وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ 90 ألفا، و ذلك وفق نبأء عاجل على موقع "فرانس 24" الاخبارى. 
 
و كان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضى، إن فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كوفيد 19، وقال فيران لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "ما زلنا فى مرحلة تفاقم الوباء". وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.
 
وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الاثنين أن معدل الزيادة فى الوفيات التى بلغت حوالى تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.
 
وكان قد قال وزير مالية فرنسا، إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادى لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذى شهدته فى 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
 
وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل فى 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التى نواجهها."
 

فرنسا

السلطات الفرنسيه

كورونا

فيروس كورونا

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