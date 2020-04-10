عمداء جامعة جنوب الوادى يتبرعون بربع رواتبهم لصالح العمالة الغير منتظمة

قنا - وائل محمد

قرر عمداء الكليات بجامعة جنوب الوادى التبرع بربع رواتبهم، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعلن عمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة على التبرع بربع رواتبهم وكذلك بدل حضور جلسات مجلس الجامعة واللجان المنبثقة عنه لمدة ثلاثة شهور لدعم صندوق تحيا مصر لمساعدة العمالة الغير منتظمة بالدولة.

وأكد رئيس الجامعة على ان هذه المبادرة تأتى التزاما من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع واتساقا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

هذا وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاستجابتهم الفورية لهذه المبادرة، كذلك ثمن رئيس الجامعة الأداء البطولي والدور الرائع الذي تقوم به مستشفيات الجامعة بجميع طواقمها وأقسامها وإداراتها في مكافحة هذه الجائحة، كما أكد الدكتور يوسف غرباوي على شكره الجزيل لجموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للجهود المبذولة لتفعيل نظام التعليم الالكتروني عن بعد من خلال منصة الجامعة للتعليم عن بعد.

فى سياق أخر اعلن الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بنسبة 50% بإيقاف العمل بعيادات الرمد والانف والأذن والحنجرة والجلدية والتناسلية والروماتيزم والعلاج الطبيعي والتأهيل وجراحات السمنة وجراحة المناظير وجراحة الوجه والفكين وعيادات الأطفال التخصصية وجراحة الأطفال ومسالك الأطفال.

وأضاف الدكتور محمد يوسف أن هذا الإجراء يأتي ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مستشفيات قنا الجامعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية والعاملين والمرضى تبعاً لما أقره المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا بوسائل التطهير المختلفة بصفة دورية.

كما أكدت الدكتورة إسراء عباس عبد الله المدير التنفيذي لوحدة مكافحة العدوى على استمرار العمل لتأمين جميع طواقم العمل والمرضى ضد الإصابة بتوفير الواقيات الشخصية والتدريب على استخدامها واستخدام جميع وسائل التوعية والإرشاد وذلك طبقاً الى البروتوكولات الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.