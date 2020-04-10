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عزل شاب بحميات طنطا وفحصه بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:16 م
عزل شاب بحميات طنطا وفحصه بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه حميات طنطا
الغربية – عادل ضرة

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اشتبه الأهالى فى إصابة شاب مقيم بقرية بلاى مركز السنطة بفيروس كورونا ما أدى إلى عزله بمستشفى حميات طنطا، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

وتم وضع الشاب بالعزل الطبي بالمستشفى، وسحب عينات منه وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حياله.

من جانبها كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب فيروس كرونا إلى 6.9% وزادت الحالات المصابة اليوم بنسبة 8.1% بينما كانت نسبة الذين تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبي 27.5% من إجمالي الحالات المسجل إصابتها فى مصر.

وأضافت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة المتعافين من فيروس كورونا بلغت 20.4% من إجمالي المصابين بينما زادت الوفيات الجديدة بواقع 12.7%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وكشفت عن أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

 

 

 

 

 


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مديرية الصحة بالغربية

فيروس كورونا

مستشفى حميات طنطا

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