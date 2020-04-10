اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 08:07 ص
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طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وارتفاع درجة الحرارة بالإمارات

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وارتفاع درجة الحرارة بالإمارات الطقس
وكالات

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تشهد حالة الطقس فى الخليج، اليوم الجمعة، تباينا بين أمطار فى المملكة العربية السعودية، وارتفاع فى درجة الحرارة فى دولة الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( القصيم ، حائل ، الشرقية ، الرياض ، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة مغبرا وحارا نهاراً، وغائما جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً أحياناً وحار نسبياً خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق. الرياح: جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً.

 
 

الخليج

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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