اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير مستشفى مطروح العام يؤكد سلبية المخالطين لطبيبة مصابة بكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:42 م
صور.. مدير مستشفى مطروح العام يؤكد سلبية المخالطين لطبيبة مصابة بكورونا انتظام العمل بمستشفى مطروح العام
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير مستشفى مطروح العام، على انتظام  العمل في جميع أقسام المستشفى، مع إجراء أعمال التطهير والتعقيم، وثبوت سلبية نتائج تحاليل المخالطين لطبيبة  تعمل بالمستشفى وتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، أثناء تواجدها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، عقب مغادرتها محافظة مطروح، بأيام قليلة، وتم حجزها في مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية.  

وقال بيان صحفي صادر عن مستشفى مطروح العام، أنه بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، قام صباح اليوم الجمعة، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور صبري شعبان، نائب مدير المستشف، بالمرور على جميع أقسام المستشفى، لبث التفاؤل لدى الطواقم الطبية وجميع العاملين، للوقوف صفا واحدا من أجل سلامة المواطنين ومجابة هذه الأحداث التي تشهدها البلاد".

وأكد مدير مستشفى مطوح العام،على قيام الفرق المتخصصة في مجال مكافحة العدوى والترصد، منذ أمس، بعمل جميع التحاليل الطبية المبدئية للمخالطين للطبيبة خلال عملها بالمستشفى، والتي تبين أنها سلبية، مشيراُ إلى أن فرق مكافحة العدوى والترصد، تعمل على مدار الساعة، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهناك متابعة مستمرة لأية تطورات.

وأشار إلى أن أقسام المستشفى، تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ولا داعي للقلق، خاصة مع اتخاذ مديرية الصحة، قد لإجراءات إستباقية، بغلق العيادات الخارجية في جميع مستشفيات المحافظة، ونقلها للوحدات والمراكز الصحية منذ فترة ، وعمل المستشفى يقتصر فقط على حالات الطوارئ.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، والمستشفى العام، قد بدأت مساء أمس الخميس، في تطبيق الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير للأقسام الطبية المختلفة، عقب ثبوت إصابة طبيبة تعمل بالمستشفى، بفيروس كورونا، والتي تم اكتشاف إصابتها عقب مغادرتها المستشفى و تواجدها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، ورفعت مستشفى مطروح العام حالة الطوارئ وتم حصر وفحص المخالطين للطبيبة المصابة خلال الفترة الماضية، وتبين عدم إصابتهم، ووضعهم تحت العزل الذاتي.

وقال البيان الصادر عن مستشفى مطروح العام" في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفور ورود بلاغ من مستشفى حميات الإسكندرية، عن إصابة أحد العاملين بالفريق الطبي بمستشفى مطروح العام، والذي غادر منذ يوم 30 مارس، والمقيم بمحافظة الإسكندرية، لذا وجب التنويه أن المصاب متواجد بمحافظة الإسكندرية، منذ يوم 2 إبريل وحتى ظهور الأعراض عليه، وتم العزل بمستشفى العجمي بالإسكندرية،  وقد تم حصر المخالطين وعزلهم ذاتياً لمدة 14يوما، كما قامت المستشفى بتكثيف إجراءات التطهير عالي المستوى، بجميع أقسامها، بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمطروح، أن الحالة لطبيبة أمراض جلدية – شابة - وتم اكتشاف إصابتها أثناء تواجدها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، عقب ظهور الأعراض عليها، واحتجازها بمستشفى حميات الإسكندرية، وعقب ظهور  إيجابية نتائج التحاليل الخاصة بها، تم تحويلها إلى مستشفى العزل بالعجمي، وفور إبلاغ المديرية ومستشفى مطروح العام، تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة.   

انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (1)
انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (1)

 

انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (2)
انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (2)

 

انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (3)
انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (3)

 

انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (4)
انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (4)

 

انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (5)
انتظام العمل بمستشفى مطروح العام (5)

 


محافظة مطروح

اصابة طبية بكورونا

مستشفى مطروح العام

حظر التجوال

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ضبط وإيقاف العمل فى 7 مبانى مخالفة وإحالتها للنيابة بمطروح

الخميس، 09 أبريل 2020 11:01 ص

صور.. استمرار غلق شواطئ مطروح والمحافظ يناشد المواطنين بعدم الخروج فى شم النسيم

الخميس، 09 أبريل 2020 10:14 ص

صور.. رش وتطهير شوارع الأحياء والعزب أثناء حظر التجوال بمطروح

الخميس، 09 أبريل 2020 05:30 ص

تطهير شوارع العجمى واستكمال مشروع توسعة طريق "إسكندرية –مطروح" اثناء الحظر.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 02:51 ص

استغلال وقت الحظر فى أعمال تطهير وتعقيم شوارع مطروح لمواجهة انتشار كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة