صور.. محافظ كفر الشيخ يهيب المواطنين باستمرار تطبيق قرار حظر التجول

أهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الخميس، باستمرار تطبيق قرار حظر التجول، وذلك بعد مد قرار الحظر لمدة أسبوعين أخرين على أن يبدأ اليوم من الـ 8 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأهاب محافظ كفر الشيخ، المواطنين عدم الاستخفاف بالوباء، لمنع أي تداعيات في انتشار فيروس كورونا، مشددًا علي تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وفقًا للتعليمات التي وضعتها الحكومة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بعزبة عفيفي التابعة لقرية محلة القصب بمركز ومدينة كفر الشيخ على مساحة واحد قيراط.

وأضاف المحافظ ، كما تم إزالة 4 حالات تعد بقرى الكنيسة وسنهور ومحلة أبوعلي والعجوزين، حيث كانت الإزالة الأولي بقرية القرديحى التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادواسى وتم رد الشئ لأصله، والثانية التصدي لمخالفة بناء بقرية كفر ابراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي وتم التحفظ على الخلاطة، والثالثة بعزبة الحطية التابعة لقرية سنهور المدينة، وتم فك الشدة الخشبية، والرابعة عبارة عن شدة خشبية مسلحة داخل مبني مخالف على مساحة 100 متر تقريباً بعزبة السحماوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود رؤساء مراكز ومدن المحافظة، في ضبط أي حالة تعدي وإزالتها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفين، كذا تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين بجميع أنواعها، والضرب بيد من حديد على أي تعديات تحدث على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ، في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة والقيام بالبناء والتعدي على الرقعة الزراعية.