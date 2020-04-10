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لمكافحة فيروس كورونا..

صور.. محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم والتطهير بالكورنيش

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:33 م
صور.. محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم والتطهير بالكورنيش محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم والتطهير
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الجمعة، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ خلال العرض، اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بالمحافظة وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وجمعية الهلال الأحمر، والمراكز والأحياء، كما استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة.

كما تابع محافظ الأقصر خلال العرض، بدء أعمال توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، تشمل زي كامل بالـ"كاب" وقفاز جلد محبب ونظارة وقائية وأحذية "كزلك" لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير، حيث أكد المحافظ على أهمية تلك الفئة التي تحظى بكل الاحترام والتقدير، وتعمل على مدار اليوم لإظهار المحافظة في أحسن مظهر.

وعقب الإنتهاء من عرض الاصطفاف توجهت مركبات ومعدات التطهير التي شاركت في العرض إلى عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، ستستمر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مواصلة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والإدارة الزراعية بحملاتها ضد إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك داخل جزيرة أرمنت الحيط بقرية المريس بمشاركة شباب الجزيره والمريس، وذلك بإشراف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وقسم مكافحة الآفات بالإدارة الزراعية بالطود، ورؤساء القري بالوحدات المحلية بمشاركة المجتمع المدني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ضمن خطة الدولة الشامله لحماية المواطنين في أي تداعيات محتملة للفيروس، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

1 محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم
 محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم

 

المحافظ يلتقى بفرق التعقيم والتطهير خلال اصطفافهم بالكورنيش
المحافظ يلتقى بفرق التعقيم والتطهير خلال اصطفافهم بالكورنيش

 

جانب من اصطفاف المركبات ومعدات التعقيم بالاقصر
جانب من اصطفاف المركبات ومعدات التعقيم بالاقصر

 

فرق التعقيم خلال اصطفافها بكورنيش النيل امام المحافظة
فرق التعقيم خلال اصطفافها بكورنيش النيل امام المحافظة

 

محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم والتطهير
محافظ الأقصر يتابع إصطفاف المركبات ومعدات التعقيم والتطهير

 


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