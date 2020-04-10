صور.. كنائس العالم تصلى على ضحايا كورونا وسط غياب تام لاحتفالات عيد الفصح

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قامت العديد من الكنائس فى العديد من بلدان العالم بالصلاة على ضحايا فيروس كورونا الذى قتل وأصاب الآلاف حول العالم، ونشرت رويترز صورا توضح قيام القائمين على الكنيسة بإحضار صور ضحايا الفيروس القاتل وتعليق صورهم على مقاعد الكنيسة إحياءا لذكراهم، واجتمع مجلس الأمن الدولى للمرة الأولى يوم الخميس لمناقشة وباء فيروس كورونا فى الوقت الذى يكافح فيه للاتفاق على ما اذا كان ينبغى اتخاذ أى تحرك، وبشكل خاص، أطلع الأمين العام للمتحدة أنطونيو جوتيريش الاجتماع الافتراضى للمجلس على تطورات المرض، الذى أصاب حتى الآن نحو 1.5 مليون شخص وقتل 90000 فى أكثر من 200 دولة ومنطقة، وفقا لإحصاءات رويترز.

وقال جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والامن الدوليين "إن الوباء يشكل أيضا تهديدا كبيرا لصون السلام والأمن الدوليين، الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف مما قد يقوض إلى حد بعيد قدرتنا على مكافحة المرض" ، وأضاف "مشاركة مجلس الأمن ستكون حاسمة لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن. فى حقيقة الأمر، أى مؤشر على الوحدة والعزم من المجلس ستمثل الكثير فى هذا الوقت العصيب".



إسبانيا



البرازيل



الدنمارك



ألمانيا



إيطاليا



صور ضحايا كورونا على كقاعد كنيسة بإيطاليا



كنيسة بكوستاريكا