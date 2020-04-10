اليوم السابع
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صور.. فض 8 أسواق لمنع الزحام ومواجهة فيروس كورونا بالبحيرة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:33 م
صور.. فض 8 أسواق لمنع الزحام ومواجهة فيروس كورونا بالبحيرة جانب من فض الاسواق
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على قيام الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية للحد من التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتفعيل كافة القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات.

 

وفى هذا السياق شنت الوحده المحلية بمركز كوم حمادة  حملات مكبرة بالتنسيق مع  قسم الإشغالات وإدارات البيئة و الرقابة وشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ القرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

 

وأسفرت تلك الحملات عن  الغاء وفض اسواق قرية كومبو والحلاوجه  وقريه 11 بذور وقرية التفتيش الرابع بابو المطامير.

 

كما أسفرت عن فض الأسواق والتجمعات بقرية الوفائية بمركز ومدينه الدلنجات وكذا فض تجمعات بقرى عزب حوش عيسى والحرية بمركز حوش عيسى.

 

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل  الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

 

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

 

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين

 

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطنى المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

 

كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق  والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن ، مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطن.

 

جانب من فض الاسواق (1)
جانب من فض الاسواق 

 

جانب من فض الاسواق (2)
جانب من فض الاسواق 

 

جانب من فض الاسواق (3)
جانب من فض الاسواق

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