صور.. الفرق الطيبة بالشرقية تواصل المسح الحرارى للوافدين

تواصل الفرق الطيبة بمديرية الصحة بالشرقية ، انتشارها علي الاكمنه بالمداخل و المخارج للمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية، والجهات المختصة بالمحافظة، ضمن الجهود المكثفة المبذولة لمتابعة المواطنين، والقادمين للمحافظة، وتوقيع الكشف الطبي، وقياس درجة الحرارة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.

وأوضح هشان مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الجيش الأبيض يعمل حالياً بكل قوة وعزيمة، سواء داخل المنشآت الصحية، أو خارجها، هذا بجانب العمل المكثف من الفريق الوقائي الذي لا يقل أهمية عن الدور العلاجي، بل يزيد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً أن هذا العمل يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، علي هذا المجهود المبذول حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.