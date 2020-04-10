صور.. الفرق الطيبة بالشرقية تواصل المسح الحرارى للوافدين

تواصل الفرق الطيبة بمديرية الصحة بالشرقية ، انتشارها علي الاكمنه بالمداخل و المخارج للمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية، والجهات المختصة بالمحافظة، ضمن الجهود المكثفة المبذولة لمتابعة المواطنين، والقادمين للمحافظة، وتوقيع الكشف الطبي، وقياس درجة الحرارة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.
وأوضح هشان مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الجيش الأبيض يعمل حالياً بكل قوة وعزيمة، سواء داخل المنشآت الصحية، أو خارجها، هذا بجانب العمل المكثف من الفريق الوقائي الذي لا يقل أهمية عن الدور العلاجي، بل يزيد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً أن هذا العمل يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، علي هذا المجهود المبذول حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
كانت أعلنت محافظة الشرقية، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة و المتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة و الأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة باستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة.
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