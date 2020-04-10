شرطة ميانمار تخلى سبيل صحفى بعد توجيه تهم له بموجب قانون الإرهاب

(رويترز)

أخلت السلطات فى ميانمار، يوم الخميس، سبيل صحفى ألقت القبض عليه بتهم الإرهاب بعد أن نشر مقابلة مع متحدث باسم جماعة جيش أراكان المتمردة وقال إن الشرطة أبلغته بأنها لن تمضى فى القضية.

وتم توجيه الاتهام إلى ناى ميو لين رئيس تحرير صحيفة (فويس أوف ميانمار) بمقتضى بنود فى قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضى أمام محكمة فى ماندالاى ثانى أكبر مدينة فى البلاد بسبب المقابلة التى نشرت فى 27 مارس مع المتحدث باسم جيش أراكان الذى يشن حربا فى ولاية راخين التى تمزقها الصراعات فى غرب البلاد.

ورفضت الشرطة فى ماندالاى التعليق على إخلاء سبيل الصحفى خلال اتصال هاتفي. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالمحكمة للحصول على تعليق. ورفض متحدث باسم الحكومة التعقيب.

وأعلنت حكومة ميانمار جيش أراكان منظمة إرهابية فى الشهر الماضى بعد أكثر من عام من القتال العنيف مع الجماعة التى ينتمى أعضاؤها إلى الأغلبية البوذية فى راخين والتى تطالب بحكم ذاتى أكبر للولاية.

وقال ناى ميو لين لرويترز إن الشرطة أبلغته بأنها لن تقدم القضية إلى المحكمة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب، لكنها طلبت منه التوقيع على اتفاق يلتزم فيه بالتعاون مع أى استجواب آخر وإنه وافق على ذلك.