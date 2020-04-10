سيبها علينا.. أهالي منشية الكرام بشبين القناطر يطالبون بفتح مكتب البريد

القليوبية نيفين طه

ناشد أهالي قرية منشية الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإنقاذ أهالي القرية وإعادة فتح مكتب البريد الخاص بأهالي القرية والذى تعرض سقفه للسقوط إثر عاصفة التنين التي اجتاحت البلاد ،ولكن الأهالي قاموا بعمل السقف ليتم فتح مكتب البريد حتي لا يتعرضوا للذهاب لمكاتب البريد بالمدينة ويبعدوا عن الازدحام والتكدس لحماية ذويهم خاصة كبار السن من انتشار من فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد نجيب أحد أهالي القرية إنه تم غلق مكتب بريد منشية الكرام مركز شبين القناطر من بعد عاصفة التنين وسقوط أمطار، مشيرًا إلي أن أهالى القرية قاموا بعمل سقف جديد ل المكتب وعمل عزل من البليك وإلي الأن لم يتم فتح المكتب حيث إن المكتب هو المكتب الوحيد بالقرية التى يبلغ تعداد أصحاب المعاش فيها يتجاوز 9000 مواطن وأغلبهم من كبار السن.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع"

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.











