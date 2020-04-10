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سعودى يرفض إقامة عزاء بعد وفاة 6 من أسرته فى حادث تجنبا لكورونا.. فيديو

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:06 م
سعودى يرفض إقامة عزاء بعد وفاة 6 من أسرته فى حادث تجنبا لكورونا.. فيديو المواطن السعودى
كتب محمد تهامى زكى

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رفض مواطن سعودى فى منطقة الجوف، استقبال المعزين فى منزله، رغم وفاة 6  من أفراد أسرته خلال حادِث مرورى، التزامًا بالإجراءات التى اتخذتها المملكة السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وفى مداخلة تلفزيونية على قناة "سعودى 24"، قال المواطن رازق الشرارى، إنه فقد فى الحادث والدته وابن شقيقه وخالته وابن خالته -وزوجته وابنته، كما أصيب فيه ابنه وزوجة أخيه، مشيراً إلى أنه لم يستقبل المعزّين حتى لا يكون مقر العزاء بؤرة لانتشار الفيروس، واكتفى بتلقى العزاء عبر الاتصال الهاتفى.

وأوضح المواطن السعودى، أن المواطنين هم الجنود الأوائل لمواجهة هذا الفيروس، عن طريق اتباع طرق الوقاية والحماية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحزن الشديد؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من الالتزام بعدم إقامة العزاء حفاظًا على أمن بلاده.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الجمعة، على لسان متحدثها الرسمى، أن المملكة سجلت 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعاف من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات وللوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد19 تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

 


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