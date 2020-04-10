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رسالة شديدة اللهجة من وزير الدفاع الروسى إلى نظيره التشيكى.. تعرف على السبب

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:15 م
رسالة شديدة اللهجة من وزير الدفاع الروسى إلى نظيره التشيكى.. تعرف على السبب تمثال مارشال كونييف
كتبت: هناء أبو العز

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طلب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من نظيره التشيكي لوبومير متنار طلبًا بتسليم روسيا نصبًا تذكاريًا إلى المارشال كونييف ، الذي هُدم سابقًا في براج.
 
ونقلت شبكة أخبار ARA الرسالة التى نشرت على الموقع الإلكتروني للحزب الشيوعي لجمهورية التشيك ومورافيا.
 
ونصت الرسالة من الوزير الروسى: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي على تصرفات هيئات الحكم الذاتي في براج ، والتي جاءت عشية الذكرى 75 للانتصار على النازية الألمانية، حيث أزالت النصب التذكاري لبطل ومحرر أوروبا وبراج من النازيين المارشال إيفان ستيبانوفيتش كونيف".
 
وقالت الرسالة الموجهة إلى شويجو : نفذت العملية العسكرية في عام 1945 ببراعة العملية العسكرية لتحرير براج من النازيين وأنقذت حياة مئات الآلاف من التشيك وحررت الملايين من مواطنيكم من نير النازية.
 
وأشار الوزير فى رسالته إلى أن الاتحاد السوفياتي دفع ثمنا باهظا لتحرير أوروبا من النازية، خلال عملية براج الاستراتيجية وحدها ، قتل وأصيب أكثر من 50 ألف مواطن سوفيتي حاربوا من أجل حرية واستقلال الشعب التشيكي.
 
وقال الوزير ، وبالتالي ، لا يمكن أن تبقى روسيا غير مبالية في الوضع مع هدم النصب التذكاري لمحرر براج من النازيين.
 
وأنهى  سيرجى خطابه قائل: أطلب منك نقل النصب التذكاري إلى الاتحاد الروسي في أقرب وقت ممكن، ونتوقع منك معلومات عن مكان وزمان نقلها. 
 
وأضاف الوزير:إذا كان حل هذه المشكلة يتطلب نفقات مالية ، فنحن مستعدون لدفعها بالكامل .
 
وردا على أسئلة من المنشور على الإنترنت، أكد رئيس قسم الاتصالات في وزارة الدفاع التشيكية ، جان بيشك ، أن الوكالة تلقت رسالة من  الوزير الروسى، و سيتم إعداد إجابة لموسكو.
 
وقال بيشك:  نعم ، لقد تلقينا هذه الرسالة ، وبالطبع ، سنقوم بإعداد جواب لها. هذا النصب ليس ملكنا ، وبالتالي لا يمكننا مقابلة الجانب الروسي، ولا يمكننا نقل ما ليس لنا، فنحن لا نتحدث عن دفن عسكري  فالمكان  والنصب ملكا لبراج .
 وكان نصب كونيف قد وضع  فى براج  بمبادرة من سلطات المدينة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وتم تثبيته على حساب السكان المحليين امتنانًا لحقيقة أن المارشال أمر بعدم استخدام المدفعية الثقيلة أثناء تحرير المدينة من النازيين في مايو 1945 والحفاظ على المباني.
 
وفي سبتمبر 2019 ، قررت سلطات منطقة براغ -6 نقل النصب أو نقله ، و في 3 أبريل ، تم إزالة النصب التذكاري من القاعدة،  ووصف المتحدث باسم الرئيس التشيكي ميلوس زيمان جيسي أوفالزيك هدم النصب بأنه عار،و ولفت الانتباه إلى حقيقة أن المارشال أطلق سراح معسكر الموت أوشفيتز وتشيكوسلوفاكيا من النازيين.
 
 
 

التشيك

روسيا

مارشال كونيف

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