اليوم السابع
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رئيس المستشفيات الجامعية ببنها: انتداب 20 طبيبا استشاريا للعمل بمستشفيات العزل

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:00 ص
رئيس المستشفيات الجامعية ببنها: انتداب 20 طبيبا استشاريا للعمل بمستشفيات العزل الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب بجامعة بنها، أنه تم انتداب 20 طبيبا واستشاريا بالمستشفى للعمل فى مستشفيات الحجر الصحى.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد بأسماء الأطباء المطلوبة وتم إرسالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث إن جميع مستشفيات الحجر الصحى على مستوى الجمهورية يعمل بها جزء من أطباء المستشفيات الجامعية وجزء آخر من أطباء وزارة الصحة.

ونوه بأنه تم انتداب 6 أطباء من مستشفى جامعة بنها للعمل لمدة 14 يومًا بمستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية وهما كل من الأطباء إبراهيم عزت، وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابي، وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة.

وفى سياق آخر قامت المستشفى بنها الجامعى باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم تعقيم كل الأقسام والمترددين على المستشفى، بجانب إلغاء الزيارات للمرضى المحجوزين بالمستشفى حرصًا على سلامتهم بجانب تقليل اعداد المترددين من المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعى بجانب تعقيمهم قبل توقيع الكشف الطبى عليهم وزيادة مواعيد العيادات الخارجية بجميع التخصصات منعا للتكدسات والازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساهمة أجهزة الدولة فى اجرائتها الاحترازية التى تتبعها من أجل مجابهة الكورونا.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل وقع عقد مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عدوى رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، وزير الصحة الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ونواب رئيس الجامعة ونواب محافظ القليوبية وعد من أعضاء مجلس النواب وعمداء الكليات وأعضاء لجنة مجلس إدارة المستشفى الجديد.

وفى كلمته أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة الإنسان والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشيرا الى ان مشروع انشاء مستشفى جامعة بنها الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.


كورونا

محافظه القليوبية

مستشفى بنها الجامعى

طب بنها

اخبار مصر

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