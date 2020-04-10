اليوم السابع
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خروج الحالة الثانية من مستشفى العزل بـ15 مايو فى بنى سويف عقب شفائها من كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:02 م
خروج الحالة الثانية من مستشفى العزل بـ15 مايو فى بنى سويف عقب شفائها من كورونا مستشفى بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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غادرت حالة ثانية مستشفى العزل بمدينة 15 مايو بمحافظة بنى سويف، بعد تلقيها العناية اللازمة وتعافيها من فيروس كورونا المستجد.

 

فى سياق متصل، أعدت مستشفى الفشن المركزى 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وبرعاية من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

 

وأشار، بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى مواصلة الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين تجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لإرسالها إلى المعمل الإقليمى بمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه، \علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية "أطباء وتمريض" وتوافر المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

 

 


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